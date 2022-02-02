2 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Şubat Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 10451703

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk/ DENİZKÖŞKLER mah ADALET, AHMET KAYA, AKIN, ARDIÇ, ASLI, ATAMAN, BERKER, BÜLBÜL, BİLGİÇ, DENİZKÖŞKLER, DÜNDAR, GELİNCİK, GÜVENEL, HASAN ÇELEBİ, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARA, KAZAK, KENT ÇIKMAZI, KIRKPINAR, MİDİLLİ, NASİP, NEBAHAT, REŞİTPAŞA, SALEP, SIRMA, SÜLÜN, TARÇIN, TAVLA, TURNA, ÇAVUŞOĞLU, ÇAYIR, ÇİMEN, ÜNER, İLKEM, İREM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk/ MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, ALTINOĞLU, BENGİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, GENCERİ, KATİP AHMET, KOÇ, MAHMUTOĞLU, MARMARA, POSTACI, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, TÜLOĞLU, YAPRAK, YAZGAN, YENİYOL, ÇAYIR, ÇİĞDEM, ÖZGÜLER, ÜFTADE, İLİM, ŞAMLI sk bölgelerinde 02/02/2022 09:30:00 - 02/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 02/02/2022 00:00:00 - 02/02/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10597349

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1500. sk bölgelerinde 02/02/2022 00:00:00 - 02/02/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10597337

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk/ İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 02/02/2022 00:01:00 - 02/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10611327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2187., BARBAROS, KIŞLA sk// ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 534., 536., 537., 538., 540., 541., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548/1., 549. ÇIKMAZ, 595., BARBAROS, TEKSTİLKENT, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT CEVDET sk bölgelerinde 02/02/2022 00:01:00 - 02/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10597341

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220. sk/ KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 02/02/2022 04:00:00 - 02/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10598327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 02/02/2022 04:45:00 - 02/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 10533723

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2510., 2511., 2512., 2514., 2515., 2518., 2523., HACI BOSTAN sk bölgelerinde 02/02/2022 09:00:00 - 02/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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