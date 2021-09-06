2. Seferihisar Atatürk Kupası Plaj Voleybol Turnuvası sona erdi
Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Seferihisar Atatürk Kupası Veteranlar Plaj Voleybol Turnuvası sona erdi.
Seferihisar Şenes Erzik Plaj Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvaya toplam 3 kategoride 20 takım katıldı.
3 gün boyunca renkli görüntülere sahne olan turnuvada birbirinden çekişmeli maçlar oynandı. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa verildi.
Belediye Başkanı İsmail Yetişkin 3. Seferihisar Atatürk Kupası'nda yeniden buluşmak dileğiyle diyerek tüm takımları tebrik etti.
Kaynak: Bültenler