2. Sayfa programında eğlenceli anlar! Gerçek Kesit'in bir sahnesini canlandırdılar

Flash TV ekranlarının efsaneleşen yapımı Gerçek Kesit ile ünlenen ve Sarı Bıyık lakaplı Cahit Kaan Kaşıkçılar, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

CANLI YAYINDA ROL YAPTILAR

Programın ilerleyen dakikaların da ise eğlenceli anlar yaşandı. Konuk sanatçı Selahattin Alpay, sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Kaşıkçılar ile canlı yayında Gerçek Kesit'ten bir sahneyi canlandırdı. Rol gereği Alpay ile Yüksel kavuşamayan aşık çifti oynarken Dağıstanlı anne, Kaşıkçılar da babayı canlandırdı. Ünlü isimlerin performansı stüdyodakileri de kahkahaya boğdu.