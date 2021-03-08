2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

08.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:58
2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, kontrolden çıkarak, düğün salonunun duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, kontrolden çıkarak, düğün salonunun duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı. 

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Hacı Yunus Akdeniz (35) yönetimindeki 11 EN 939 plakalı otomobil, kavşaktan yan yola dönüş yaptığı sırada, Metin Bal (33) yönetimindeki 16 BG 402 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Metin Bal'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, düğün salonunun duvarına çarparak durdu. Kazada, duvara çarpan otomobilde bulunan Kenan Bal (42) yaralandı. Kenan Bal, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazaya karışan otomobil, duvara çarparak durabildi; 1 yaralı


2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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