2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti
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2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti

09.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:13
2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Yılmaz ile bir süre görüştü.

Yılmaz, konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Orgeneral Gürak'a, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Levent Ergün, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç ve 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Zafer Uğur eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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