2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel'e zeytin dalı ile karşılama

KİLİS - 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel ve beraberindeki askeri yetkililer, Kilis Valisi Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yöresel kıyafet giyen çocuklar Ordu Komutanı Temel'e zeytin dalından oluşan çiçek takdim etti.

2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, helikopterle 1'inci Hudut Alay Komutanlığı helikopter pistine indi. Burada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sahasında görev yapan Tümgeneral, Tuğgeneral ile Albaylar ile bir toplantı yaptı. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, daha sonra Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı sahasında görev yapan Tümgeneral, Tuğgeneral ile Albaylar ile birlikte geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Valiliğine geldi. Burada Vali Recep Soytürk tarafından karşılanan Orgeneral Temel ve beraberindekiler Vali Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yöresel kıyafet giyen çocuklar Ordu Komutanı Temel'e zeytin dalından oluşan çiçek takdim etti. Valilik girişinde yaklaşık 1 saat Vali Soytürk ile görüşen Orgeneral Temel ve beraberindekiler Valilikten geniş güvenlik önlemleri altında ayrıldı.