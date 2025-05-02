2 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de ne var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi!

Bu akşam TV'de ne var? sorusuna cevap arayanlar için tüm ulusal kanalların yayın akışlarını derledik. Özellikle akşamsaatlerinde hangi dizilerin yayınlandığı, hangi filmlerin ekrana geleceği ve hangi yarışma programlarının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, Bu akşam TV'de ne var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.40 Vuslat

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

00.15 Gazze'yi Görüyorum

00.45 Gönül Dağı

03.10 Teşkilat

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar

22:15 Ekşi Elmalar

00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

02:30 Siyah Kalp

04:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Sustalı Ceylan

00:20 Can Borcu

03:00 Bir Gece Masalı

05:50 Hercai

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İLK BAKIŞ

08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

12.30 HUDUTSUZ SEVDA

13.30 EN HAMARAT BENIM

16.45 KARAGÜL

19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

20.00 BURSA BÜLBÜLÜ

22.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

23.45 ORTA SAYFA

01.30 KIZIL GONCALAR

04.00 HER YERDE SEN

06.00 KEFARET