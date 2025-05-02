2 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de ne var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi!
2 Mayıs TV yayın akışı belli oldu! Akşam saatlerinde televizyon başına geçecek izleyicilerin merak ettiği "Bu akşam TV'de ne var?" sorusu, TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 gibi popüler kanalların yayın listeleriyle birlikte yanıt buldu.
Bu akşam TV'de ne var? sorusuna cevap arayanlar için tüm ulusal kanalların yayın akışlarını derledik. Özellikle akşamsaatlerinde hangi dizilerin yayınlandığı, hangi filmlerin ekrana geleceği ve hangi yarışma programlarının saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, Bu akşam TV'de ne var? TRT 1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi!
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.40 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
00.15 Gazze'yi Görüyorum
00.45 Gönül Dağı
03.10 Teşkilat
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar
22:15 Ekşi Elmalar
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
00:20 Can Borcu
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 HUDUTSUZ SEVDA
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.45 KARAGÜL
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 BURSA BÜLBÜLÜ
22.45 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
23.45 ORTA SAYFA
01.30 KIZIL GONCALAR
04.00 HER YERDE SEN
06.00 KEFARET