2 kuzeni tabanca ve bıçakla yaralayan 4 şüpheli yakalandı
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2 kuzeni tabanca ve bıçakla yaralayan 4 şüpheli yakalandı

ADANA'da otomobillerine çarptıkları gerekçesiyle tartıştıkları kuzenler Serkan Çilingir (29) ile Kader Çilingir'i (29) tabanca ve bıçakla yaralayan Şerif K. (24), Ferhat K. (24), M.E.Ş. (17) ve Kurtuluş Ç. (30) yakalandı.

2 kuzeni tabanca ve bıçakla yaralayan 4 şüpheli yakalandı
17.09.2020 10:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:11

ADANA'da otomobillerine çarptıkları gerekçesiyle tartıştıkları kuzenler Serkan Çilingir (29) ile Kader Çilingir'i (29) tabanca ve bıçakla yaralayan Şerif K. (24), Ferhat K. (24), M.E.Ş. (17) ve Kurtuluş Ç. (30) yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kurtuluş Ç. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuzenler Serkan Çilingir ve Kader Çilingir, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bu sırada yanlarına otomobille gelen 4 kişi, "Bizim aracımıza siz mi çarpıp, kaçtınız?" diye sordu. Kazaya karışmadıklarını söyleyen kuzenler ile grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede tabancalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Serkan Çilingir tabancayla vurularak, Kader Çilingir ise bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı kuzenler tedaviye alındı. Tabancayla yaralanan Serkan Çilingir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonunda şüphelilerin, olay yerinden kiralık araçla kaçtıklarını tespit etti.Aracı kiralayan kişinin Şerif K. (24) olduğunu tespit eden polis, diğer saldırganların da Ferhat K. (24), Kurtuluş Ç. (30) ve M.E.Ş. (17) olduğunu belirledi. Polis, eş zamanlı operasyonla şüphelileri saklandıkları adreslerde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Şerif K., Ferhat K. ve M.E.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kurtuluş Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

 


Kaynak: DHA

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