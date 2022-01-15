2 kızın aynı erkekle sevgili olduğunun ortaya çıkmasıyla işlenen cinayete 15 yıl hapis

KAHRAMANMARAŞ'ta ortak arkadaşları Mahmut Evyapan (19) ile buluşan Z.G. (17) ile R.Y. (17), birbirlerinden habersiz Mehmet Gül (17) ile sevgili olduklarını öğrendi.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta ortak arkadaşları Mahmut Evyapan (19) ile buluşan Z.G. (17) ile R.Y. (17), birbirlerinden habersiz Mehmet Gül (17) ile sevgili olduklarını öğrendi. Mehmet Gül, bu durumun ortaya çıkmasından sorumlu tuttuğu Mahmut Evyapan ile aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Mahmut Evyapan, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında açılan davada, Mehmet Gül'ün her 2 kızla sevgili olduğunu ortaya çıkardığına ilişkin delil bulunamadığı ve cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 15 Kasım 2020'de Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Evyapan ve Z.G., Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda otururken yanlarına R.Y. geldi. İki kız tanıştıktan sonra sohbet ederken Z.G., Mahmut Evyapan'a "Mehmet'in yanına gidelim" dedi. R.Y., hangi Mehmet olduğunu sorunca Z.G.'den sevgilisi Mehmet Gül cevabını aldı. R.Y. de Mehmet'in kendisiyle sevgili olduğunu söyledi. Bunun üzerine Z.G., Mehmet Gül'ü arayarak durumu anlattı, R.Y.'nin de yanında olduğunu söyledi. Mehmet Gül, R.Y.'yi arayarak kendisini beklemelerini istedi. Ancak R.Y. ile Mahmut Evyapan ve Z.G. ayrıldı.

"Tanık Z.G. ve R.Y.'nin maktulle sevgili olduklarını sanığın ortaya çıkardığı iddia edilmişse de gerek Z.G., gerek R.Y., beyanlarında sevgili oldukları olayının sanık tarafından meydana çıkarıldığına ilişkin bir anlatımlarının olmadığı, sanığın, maktulün her 2 tanıkla sevgili olduklarını ortaya çıkardığına ilişkin bir delil bulunamadığı, maktulün olayı sanığın çıkardığını düşünmesinin de bu durumu ortadan kaldıramayacağı ve dolayısıyla ilk haksız hareketin sanıktan meydana gelmediği, aksine maktulden meydana geldiği anlaşılmıştır."