2 Kişinin Öldüğü, 7 Kişinin Yaralandığı Silahlı, Baltalı Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana'da iş yerinin önüne aracın park edilmesi yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

PİKABINI MARKETİN ÖNÜNE PARK ETTİ, KAVGA ÇIKTI

Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde 22 Mayıs'ta meydana gelen olayda, İsa S., pikabını Hasan A'.ya ait marketin önüne park etti. Hasan A., aracını başka yere koymasını isteyince önce tartışma, ardından kavga çıktı.

KAVGADA SİLAHINI ÇEKİP 5 KİŞİYİ VURDU

Kavgaya Hasan A.'nın çocukları ve akrabaları Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit A. da karıştı. Kavga sırasında İsa S.r, yanındaki tabancayı çıkarıp A. ailesinden 5 kişiyi vurdu. Seken kurşunlar pazarda tezgah kuran Mert Aslan (12) ve alışveriş yapan Fikret Güneden'e de isabet etti.

BALTA VE SOPALARLA KARŞILIK VERİLDİ

A. ailesinin bireyleri de pazarda satılan baltaları alarak, İsa S. ve babası Cuma S.'ye saldırdı. İsa S. ve Cuma S., balta ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin A. ve kardeşi Kerem A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavganın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.