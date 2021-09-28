2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi - Haberler
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2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi

ANTALYA'da, denize karpuz kabuğu attıkları için Atilla A. (25) ve Özcan G.'nin (30) boğazını falçatayla kesip, ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Bekir Sunar (30) hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, denize karpuz kabuğu attıkları için Atilla A. (25) ve Özcan G.'nin (30) boğazını falçatayla kesip, ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Bekir Sunar (30) hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. Sunar için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıldan 30 yıl hapis istendi.

Olay, 27 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Atilla A. ile Özcan G., bir süre denizde yüzdükten sonra kıyıda karpuz keserek, yemeye başladı. İkilinin yanına gelen Bekir Sunar, karpuz kabuklarını denize attıkları iddiasıyla Atilla A. ve Özcan G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sunar, üzerindeki falçata ile iki arkadaşı boğazlarını keserek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki arkadaş, yakındaki özel hastaneye kaldırılırken, Sunar ise polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bekir Sunar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede Bekir Sunar'ın, Atilla A. ve Özcan G.'nin boğazını keserek, ağır yaraladığına dikkat çekilerek, "Her iki müşteki şüphelilerin boğaz kısmında 8-15 cm uzunluğunda, 3-5 cm derinliğinde kesi oluşmuştur. Boğazları kesilen Atilla A. ile Özcan G. ise Bekir Sunar'a taşla vurup, çenesinden basit tıbbi müdahale ile giderilir şekilde yaralamışlardır. Dosyaya yansıyan raporlara göre, şüpheli müştekilerin boğaz kısmından derin ve uzunca kesi oluştuğu, dolayısıyla öldürücü bölge olarak boğazın seçilmiş olması, yapılan darbenin niteliği ve şüphelinin sabıkalı suç geçmişi dikkate alındığında, kasten iki kez öldürmeye teşebbüs suçundan sorumlu tutulması gerekmektedir. Müşteki şüpheliler Atilla A. ve Özcan G. ise falçatalı saldırı karşısında kendilerini savunma amaçlı ve daha fazla darbeye maruz kalmamak amacıyla yaptıkları eylem meşru müdafaa sınırları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır" denildi.

İddianamede, tutuklu sanık Bekir Sunar'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıldan toplam 30 yıl hapsi istendi. Sunar'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.


2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi

2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi

2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
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Haber: 2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi - Haberler
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