2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, denize karpuz kabuğu attıkları için Atilla A. (25) ve Özcan G.'nin (30) boğazını falçatayla kesip, ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Bekir Sunar (30) hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. Sunar için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıldan 30 yıl hapis istendi.

Olay, 27 Haziran'da, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. Atilla A. ile Özcan G., bir süre denizde yüzdükten sonra kıyıda karpuz keserek, yemeye başladı. İkilinin yanına gelen Bekir Sunar, karpuz kabuklarını denize attıkları iddiasıyla Atilla A. ve Özcan G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sunar, üzerindeki falçata ile iki arkadaşı boğazlarını keserek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki arkadaş, yakındaki özel hastaneye kaldırılırken, Sunar ise polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bekir Sunar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İddianamede, tutuklu sanık Bekir Sunar'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıldan toplam 30 yıl hapsi istendi. Sunar'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.