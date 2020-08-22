2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran, Avcı: İlk Kehanet filmi kadrosunda Biri All Star olmak üzere Survivor'da 2 şampiyonluk yaşayan, ardından ABD yapımı The Challenge 2019 şampiyonu olan Turabi Çamkıran, çekimleri bugün başlayan Avcı: İlk Kehanet filminde konuk oyuncu olarak boy gösterecek.

Turbo Turabi yeni sinema filmiyle geri dönüyor. Daha önce Kertenkele dizisinde, Sabit Kanca 2 ve Ketenpere filmleriyle izleyici karşısına çıkan Turbo Turabi, Avcı: İlk Kehanet filminde konuk olarak yer alacak. Çamkıran, Avcı'da süpriz ve gizemli bir karaktere hayat vererek, bundan sonra oyunculukta da iddialı olduğunu gözler önüne serecek. Avcı: İlk Kehanet çekimleri son yılların parlayan genç ismi Onur Aldoğan'ın yönetmenliğinde bugün resmen başladı. Başrollerinde Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan'ın yer aldığı yapım Türkiye'de masalsı-fantastik aksiyon türünde yapılan ilk sinema filmi olma iddiasını taşıyor. ONN Medya imzalı, ödüllü yapımcı H. Hakan Eren tarafından gerçekleştirilecek filmde, sosyal medya fenomenleri de rol alıyor.