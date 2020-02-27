2. Kentsel Tasarım sempozyumu gerçekleşti

27.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:30

Teması 'İstanbul' olan sempozyumda açılış konuşması yapan Başkan Çalık, "Kentlerimizde kent belleğini yaşatacağımız alanlara da ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda özellikle yerel yöneticiler olarak bizlere çok sorumluluk düşüyor. Her yeni güne bu duygunun sorumluluğunu hissederek başlıyorum" dedi.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından düzenlenen 2. Kentsel Tasarım Sempozyumu Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi'nde başladı. İki gün boyunca devam edecek sempozyumda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık açılış konuşması gerçekleştirdi. Sempozyuma aynı zamanda Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı Murat Çelik'in yanı sıra alanında uzman akademisyenler ve öğrenciler de katılım sağladı. İki günü kapsayan sempozyumda İstanbul'un kültürel kimlik ve ekolojik bütünlük bağlamında; geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki bağlantıları, değişimi, dönüşümü kentsel tasarım paydaşlarıyla tartışmaya açılacak.

ÇALIK: KENT BELLEĞİNİ YİTİREN KENTLER KARAKTERLERİNİ DE YİTİRİR

Kolektif belleğin İstanbul özelinde konuşulacağı sempozyumda gerçekleştirdiği açılış konuşmasına İstanbul'un ilk Şehir Plancısı Belediye Başkanı olarak katılmanın onurunu yaşadığını belirterek başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, "Kentlerimiz büyüyor ve kentlerimizin çehresi de çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu hızlı değişimin en hızlı yaşandığı yer İstanbul tabii ki. İstanbul'un bu hızlı ve kesintisiz, kontrol edilemeyen değişimi aslında insan ve kent bağını kuran ve vazgeçilmezi olan kent belleğinin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Ne yazık ki kent belleğimiz kayba uğruyor. Kentlerimizde yeşil alana, otoparka ve sosyal donatı alanlarına ne kadar ihtiyaç duyuyorsak kent belleğini yaşatacağımız alanlara da ihtiyaç duyuyoruz. Maalesef kentlerimiz kimliksiz, belleğini ve ruhunu kaybetmiş beton yığınlarına dönüşüyor. Unutmamak gerekir ki kent belleğini yitiren kentler karakterlerini de yitirir.Bu bağlamda özellikle yerel yöneticiler olarak bizlere çok sorumluluk düşüyor. Her yeni güne bu duygunun sorumluluğunu hissederek başlıyorum" dedi.

"İSTANBUL'A GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMALIYIZ"

İstanbul'u hak ettiği değere kavuşturmak için her zaman mücadele edeceklerini belirten Çalık konuşmasının devamında ise, "Bu toprakların çok zengin olduğunu unutmamak gerekir. Edebiyatta kentte gelişir, siyasette kentte derinleşir. Kimlik meselesi bu noktada önemli hale geliyor. İstanbul adına yakışır, kimlikli bir kent haline getirmek ve İstanbul kentini geleceğe taşımak kentsel tasarımın asıl konusu olmalıdır. İçinde düş kurulan ve hafızasını koruyan kentlerimizi hep birlikte geleceğe taşımak zorundayız. İstanbul gibi paha biçilmez bir kente gözümüz gibi bakmamız gerektiği ortadadır. Bağrına hançer vurulmasına hiçbir suretle rıza göstermememiz gerekir diye düşünüyorum. Aksi takdirde tarih ve geleceğimiz olan evlatlarımız bunun hesabını her birimizden soracaktır. İstanbul bugüne değil geleceğe de ışık tutacaktır. İstanbul demek Türkiye'ye ışık tutmak demektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler