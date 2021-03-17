2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
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2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı

17.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:36
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, 2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, 2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı. Eşi ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri eşini vuran kadını yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5206 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 hafta önce evlenen A.U. isimli bir kadın, konuşmak için eşi S. U.'yu (32) çağırdı. İkilinin konuşması sırasında A.U. isimli kadın bir anda yanında getirdiği silahı çıkararak, eşine ateş etmeye başladı. S. U. kanlar içinde yere yığılırken, eşi A.U. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan S. U., tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu daha da ağırlaşan S. U., buradaki tetkiklerinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. S. U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri eşine kurşun yağdıran kadını yakalayabilmek için çalışma başlattı.

(Mustafa Uslu - Hakan Öztürk/İHA)

2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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