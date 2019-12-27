2. Dünya Savaşı Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü' konferansı düzenlendi

27.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:34

Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 46'ncı ölüm yıl dönümünde, düzenlenen '2. Dünya Savaşı Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü' konulu konferans ile anıldı.



İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde bulunan İsmet İnönü Müzesinde düzenlenen konferansa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, akademik personel ile öğrenciler katıldı. Program, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın açılış konuşmasıyla başladı. İsmet İnönü'nün Türk siyasi tarihinde önemli bir komutan ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi'nin "İnönü'" adını alma sürecinde yaşanan gelişmelere değindi.



Malatya'nın iki Cumhurbaşkanı çıkardığını ve onların Malatya için kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Kızılay, "İnönü Üniversitesi olarak, Cumhurbaşkanlarımız için şehrimizde büyük ve ortak bir müze açılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ise 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası Türkiye'nin dış politikası ve İsmet İnönü'nün bu süreçteki rolünden söz etti.



Baharçiçek, "Atatürk'ten sonra Türkiye'nin bu savaş sırasında ne yapacağı önemliydi ve bu konuda kafada soru işaretleri vardı. İsmet İnönü'nün bu süreçte uyguladığı politikalar, bu soru işaretlerine cevap verdi ve 1923'te başlayan stratejilere uygun politikaları devam ettirdi. İsmet İnönü, 2. Dünya Savaşı sırasında başarılı bir dış politikanın en önemli aktörüydü" dedi.



İsmet İnönü'nün tecrübesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Baharçiçek, "İsmet İnönü çok iyi bir diplomattı. Dolayısıyla diplomasiyi ve güç dengesini çok iyi kullandı. Bunları başaracağına inandı ve başarmasındaki en önemli özelliği tecrübesiydi" diye konuştu.



Konuşmaların sonunda İsmet İnönü Müzesi gezildi. - MALATYA

Kaynak: İHA