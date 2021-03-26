2 çocuk babası 58 gündür kayıp
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2 çocuk babası 58 gündür kayıp

Demirören Haber Ajansı / Murat KURT - Haberler | Güncel
2 çocuk babası 58 gündür kayıp

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde gelen telefon üzerine evden çıkan, birkaç gün sonra da aracı terk edilmiş olarak bulunan Mustafa Kurt'tan (28), 58 gündür haber alınamıyor.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde gelen telefon üzerine evden çıkan, birkaç gün sonra da aracı terk edilmiş olarak bulunan Mustafa Kurt'tan (28), 58 gündür haber alınamıyor.

Narince köyünde oturan ve nakliyecilik yapan 2 çocuk babası Mustafa Kurt, 28 Ocak günü kendisini arayan kişiyle konuştuktan sonra 38 TZ 483 plakalı otomobiline binerek evden ayrıldı. Uzun süre geri dönmeyen ve telefonlara yanıt vermeyen Kurt'un durumundan endişe eden eşi Cemile Kurt, durumu aile yakınlarına bildirdi. Kurt'a ulaşılamayınca aile jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın yaptığı aramada Mustafa Kurt'un otomobili Kahta-Diyarbakır karayolunun 34'üncü kilometresinde terk edilmiş olarak bulundu. Telefon, kimlik ve kişisel malzemeleri otomobilde bulunan Kurt'a ise ulaşılamadı.

Güvenlik güçlerince aranan oğlundan 58 gündür haber alamadıklarını belirterek yardım isteyen babası Mehmet Kurt, "Oğlum kendisine gelen bir telefondan sonra evden ayrılmış. Sonra arabasını terk edilmiş olarak buldular. Nerede olduğunu bilmiyor ve bulunmasını istiyoruz. Hem biz hem eşi hem de çocukları perişan durumda" dedi.

Anne Hacer Kurt da kayıp olan oğlunun evine dönmesini beklediklerini ifade etti.


2 çocuk babası 58 gündür kayıp
2 çocuk babası 58 gündür kayıp
2 çocuk babası 58 gündür kayıp
2 çocuk babası 58 gündür kayıp
2 çocuk babası 58 gündür kayıp
2 çocuk babası 58 gündür kayıp
2 çocuk babası 58 gündür kayıp
2 çocuk babası 58 gündür kayıp
2 çocuk babası 58 gündür kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KURT

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