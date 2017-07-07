2 Caddeye Yazıcıoğlu ve Halisdemir İsimleri Verildi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir'in isimleri yaşatılıyor. Düzce Belediye Meclisi kararı ile Muhsin Yazıcıoğlu ile Şehit Ömer Halisdemir isimleri iki caddeye verildi.



Düzce Belediye Meclisi kararı ile Koçyazı mahallesindeki 2237'inci caddeye Muhsin Yazıcıoğlu adı verildi. Şehit Ömer Halisdemir'in adı ise Dereli Tütüncü, Koçyazı ve Cumhuriyet mahallelerini kapsayan, Bilir, Latifoğlu ve 1839. Sokaklarının birleştiği caddeye verildi. - DÜZCE