2 bin yıllık tarihi kent, yamaç paraşütünün de başkenti oldu
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2 bin yıllık tarihi kent, yamaç paraşütünün de başkenti oldu

2 bin yıllık tarihi kent, yamaç paraşütünün de başkenti oldu Gökyüzünde adrenalin yaşamak isteyenler Pamukkale'ye koşuyor 2 bin yıllık tarihi, görülmeye değer travertenleri ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale, yamaç paraşütünün...

15.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:18

2 bin yıllık tarihi kent, yamaç paraşütünün de başkenti oldu

Gökyüzünde adrenalin yaşamak isteyenler Pamukkale'ye koşuyor

DENİZLİ - 2 bin yıllık tarihi, görülmeye değer travertenleri ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale, yamaç paraşütünün de başkenti oldu. Gökyüzünde adrenelin yaşamak isteyenler, kısa süren bir eğitim ile yamaç paraşütü belgesi alabilmek için kurslara koşuyor.

Türkiye'de yamaç paraşütünün merkezi olarak kabul edilen Denizli, her gün yüzlerce gökyüzü tutkununa ev sahipliği yapıyor. Çökelez Dağı ve Pamukkale üzerinde süzülen yamaç paraşütçülerinin görüntüleri izleyenleri mest ediyor. Gökyüzünü yakından tanımak isteyenler, soluğu yamaç paraşütü kurslarında alıyor. Adrenalin dolu sporu yapmak isteyenlerin tercihi ise Denizli. Bir yıl içerisinde yaklaşık 5 bin kişi Pamukkale travertenleri ve Çökelez Dağı'ndan süzülerek gökyüzünün tadını çıkartıyor. Türkiye genelinde yamaç paraşütü sertifikası almak isteyenler de yine Denizli'yi tercih ediyor.

Yamaç Paraşütü eğitimi almak isteyenleri kısa süren sıkı bir eğitimden geçiren Pamukkale Sportif Havacılık Kulübü, her yıl onlarca öğrenciyi gökyüzü ile buluşturuyor.

"Burada 4 mevsim eğitim ve uçuş yapılıyor"

Eğitim süreci hakkında bilgi veren Pamukkale Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Mustafa Yılmaz, "Eğitimler çok iyi gidiyor. Meteorolojik şartlar itibariyle Pamukkale, Türkiye'de bir numara. Biz uzun yıllardır eğitim veriyoruz, burada 4 mevsim eğitim verme imkanımız var. Hava şartları uygun. Kuzey bölgelerimizde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde 6 ay pilotlarımız kanatlarını katlayıp, rafa kaldırmak zorunda kalıyorlar. Biz bu bölgede yılın 4 mevsiminde eğitim verebiliyoruz. Şartlar çok uygun, harika bir alan. Travertenler ve antik kent üzerinde uçuş yapma imkanımız oluyor. Yoğun bir şekilde eğitim veriyoruz" dedi.

"2 bin yıllık tarihi antik kentin üzerinde uçmak, tarifsiz bir mutluluk"

Bölgenin tarihi bir geçmişi olduğunu ifade eden Pamukkale Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni Mustafa Yılmaz, "2 bin yıllık tarihi antik bir kentin üzerinde uçmak tarifsiz bir mutluluk veriyor bize. Aynı zamanda bölgede kros dediğimiz uzun mesafe uçuşları gerçekleştirebiliyoruz. Yanılmıyorsam 255 kilometre kros yapıldı bu bölgede, yine Türkiye rekoru için bu bölge şu anda gebedir. Türkiye rekoru da bu bölgeden çıkabilir, inşallah bu bize nasip olur. 3-4 yılın içinde 200'ün üzerinde öğrenci yetiştirdik. Gençlerimizi, Pamukkale Sportif Havacılık Kulübü olarak bu sporla güvenli bir şekilde tanışmalarını sağlıyoruz. Biz gençlerimizi güvenli bir şekilde bu sporla tanıştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada sivil toplum örgütü olarak bir kamu hizmeti de yerine getiriyoruz" diye konuştu.

"İyi eğitim, riski

Yamaç paraşütünde iyi bir eğitimin, riski en aza indirdiğini söyleyen Mustafa Yılmaz, "Her doğa sporunda bir risk var. Doğa sporlarında risk var diye biz bu sporları yapmaktan tabi ki de kaçınmayacağız. Alacağımız bilimsel eğitimlerle uzmanlar nezaretinde bu riski minimize etme şansımız var. Uçulamayacak havalarda uçmayarak, tecrübelerimize dikkat ederek, meteorolojik koşullara dikkat ederek biz bu sporda riski en aza indirmek için mücadele ediyoruz. Elbette içinde bir miktar risk barındıran bir spor. Dediğimiz gibi sağlam bir eğitimle yıllarca güvenle uçabilirsiniz. Türk Hava Kurumu standartlarında eğitim veriyoruz. Başlangıç eğitimlerimiz, en az 7 gün sürüyor. İçerisinde teorik dersler var. Sonra düz arazi dediğimiz yer çalışmaları yaptırıyoruz. Yer çalışmasının amacı kanadı tepenize getirip koşmayı öğretiyoruz sizlere. Aşağıda eğimli bir arazimiz var. Orada tekrar yer çalışmalarına devam ediyoruz. Yer çalışmalarındaki hareketler tam anlamıyla oturduğu zaman 75 metrelik tepeye çıkartarak iki eğitmen kontrolünde uçuşlarınızı gerçekleştiriyoruz. En az 7 uçuş yapıyorsunuz. P2 tamamladıktan sonra sertifikayı aldıktan sonra 350 metreden Pamukkale tepesinden uçuşlar yaptırıyoruz. Yine eğitmen nezaretinde. Eğitimlerimize katılmak için Türk Hava Kurumu standartlar yönergesine göre, 16 yaşını bitirmiş olmak gerekiyor. 16-18 yaş aralığındaki gençlerimiz noterden muvafakatname dediğimiz veli izin belgesi alarak bize geliyorlar. Onun haricinde herhangi bir sınırlama söz konusu değil" şeklinde konuştu.

2 bin yıllık tarihi kent, yamaç paraşütünün de başkenti oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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