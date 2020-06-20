2 bin yıllık tarihi kale turizme kazandırılacak
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2 bin yıllık tarihi kale turizme kazandırılacak

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan tarihi kale turizme kazandırılacak.

20.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:25

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan tarihi kale turizme kazandırılacak.

İlçeye bağlı Çamlıköy'de bulunan Ciha Tepesi'nin zirvesindeki kayalıklar üzerine 2 bin yıl önce Cenevizliler döneminde inşa edildiği rivayet edilen kalenin turizme kazandırılması için Hopa Kaymakamlığı, Hopa Belediyesi ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde çalışma başlatıldı.

Hopa-Arhavi sınırında bulunan ve konumu itibarıyla hem sahil tarafına hem de iç kesimlere hakim konumdaki kalenin büyük bir bölümü harabe şeklindeyken, günümüze sur kalıntılarıyla, yer altındaki odaları ulaşmış durumda.

Sık ormanlıklarla kaplı dik bir patika yoldan yaklaşık 30 dakikalık yürüyüş sonrası ulaşılan kale sahip olduğu manzarayla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Ciha Kalesi'nin turizme kazandırılması projesi kapsamında bölgede incelemelerde bulunan Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede turizm potansiyelini artırmak için yeni turizm destinasyon noktaları oluşturmak arzusunda olduklarını söyledi.

Bu kapsamda ilçedeki kültürel varlıkların hem Hopa'ya hem de ülkeye kazandırılması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Canpolat, "Bunlardan bir tanesi de Ciha Kalemiz. Turizmde pandemi sürecinde daralma yaşansa da ülke olarak büyük bir turizm potansiyeline sahibiz. Bu kapsamda Ciha tepemizi tarihi kalesi, seyir terasları, yürüyüş yolları ve güzel doğasıyla turizme kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Ciha tepesinin tarihi ile ilgili değişik rivayetler olduğunu kaydeden Canpolat, burasının Cenevizliler döneminde inşa edilerek konumu itibarıyla gözetleme kulesi olarak kullanıldığı yönünde rivayetler olduğunu dile getirdi.

Tepenin çok güzel bir konuma sahip olduğunu kaydeden Canpolat, "Burası zirve nokta, Batum'a kadar bütün sahil kesimini görmek mümkün. Bütün sahile ve vadiye hakim bir nokta. Yerel kültürel değerlere bağlı olarak burayı turizme kazandırabilirsek turizm anlamında Hopa'da farklılık yaratmış olacağız. Hedefimiz de ilçemize gelen turistlere farklı, akıllarında kalabilecek, hoş vakit geçirebilecekleri bir destinasyon noktası oluşturmak." diye konuştu.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek de Ciha Kalesi'nin Hopa ve bölge için çok tarihi bir değer olduğunu kaydetti.

Akyürek, bu tarihi değeri yerinde görmek, incelemek ve turizme kazandırmak adına ilçe kaymakamı, belediye başkanı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bölgeye gezi düzenlediklerini aktardı.

Amaçlarının 2 bin yıllık bir tarihi değeri turizmin bir parçası haline getirmek olduğunu belirten Akyürek, "Bu kale burada geçmişte haberleşmenin önemli bir ayağı olarak kullanılmış. Batum'dan Rize sahillerine kadar insanlar ışık ve ses yoluyla birbiriyle iletişim kurmuş. Kalenin bölgede korsanlık yapan, suç işleyen insanlar için de zindan olarak kullanıldığı anlatılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kalenin günümüzde yıkık durumda olduğunu ayakta olan kısmının ise ağaç ve otlarla kapandığını anlatan Akyürek, "Burada gerekli temizlik çalışmaları yapılırsa kale daha çok ön plana çıkacaktık. Bizim için bu tarihi eserlerimiz çok önemli. Bir millet geçmişine sahip çıkmıyorsa geleceğine de sahip çıkmaz anlayışından hareketle Hopa ve Kemalpaşa'da ne kadar tarihi değerimiz varsa geleceğe taşımak için çalışıyoruz." dedi.

Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi de Ciha Kalesi'nin dağcılar ve trekking meraklıları için muazzam bir yer olduğunu ifade ederek, "Böyle bir yer daha bulamazsınız. Yorucu ve zor olsa da 30 dakikalık bir yürüyüş sonrası Ciha Kalesi'nden Hopa ve çevresindeki geniş havzayı kuş bakışı izlemek çok güzel bir his." diye konuştu.

Çamlıköy Muhtarı Erkan Bülbül, Ciha Kalesi'ni bölgedeki birçok insanın bilmediğine ve gelip görmediğine dikkati çekti.

Bölgeye ulaşımın zor olduğunu anlatan Bülbül, "Yol çok dik ve sık ormanlarla kaplı. Burayı Hopa'mıza kazandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

2 bin yıllık tarihi kale turizme kazandırılacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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