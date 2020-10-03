2 Bin yıllık lahitin önünde çay, kahve keyfi görenleri şaşırtıyor

Bursa'nın İznik ilçesindeki Ayasofya Camii bahçesinde kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit, taksi durağının bir parçası haline geldi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki Ayasofya Camii bahçesinde kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit, taksi durağının bir parçası haline geldi. Burada çay içen esnaf sırtını 2 bin yıllık lahide dayadı.

UNESCO'nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) geçici miras listesinde bulunan 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik'te bulunan Ayasofya bahçesinde Roma dönemine ait 2000 yıllık lahit bulunuyor.

İLGİSİZLİKTEN DOLAYI YIPRANMIŞ

Kaderine terk edilmiş lahit ilgisizlikte kuma gömülmüş ve hava şartlarından dolayı tahrip görmüş. Lahitin hemen dibinde ise taksi durağı bulunuyor.

TAKSİCİLER TARİHİ ESERİ DAYANAK OLARAK KULLANIYOR

Taksiciler zaman zaman sehpalarını lahitin dibine koyup çaylarını kahvelerini 2 bin yıllık lahide dayayıp içiyor. Bunun tarihi lahit olduğunu öğrenince şaşkına dönen Taksici Bedri Zağlı, "Benim lahit olduğundan haberim yok. Fakat burada çürüyor. Herkes merak bakıyor kim ne olduğunu bile bilmiyor. Müzeye veya daha başka bir yere kaldırılırsa daha çok ilgi çeker. ve turizme katkısı olur" dedi.

YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİNE KOYULACAK

İznik Müze Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre lahit, yeni arkeoloji müzesi tamamlanınca bulunduğu bölgeden kaldırılarak müzeye koyulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı