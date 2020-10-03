2 Bin yıllık lahitin önünde çay, kahve keyfi görenleri şaşırtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 Bin yıllık lahitin önünde çay, kahve keyfi görenleri şaşırtıyor

03.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:23
2 Bin yıllık lahitin önünde çay, kahve keyfi görenleri şaşırtıyor

Bursa'nın İznik ilçesindeki Ayasofya Camii bahçesinde kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit, taksi durağının bir parçası haline geldi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki Ayasofya Camii bahçesinde kaderine terk edilmiş 2 bin yıllık lahit, taksi durağının bir parçası haline geldi. Burada çay içen esnaf sırtını 2 bin yıllık lahide dayadı.
UNESCO'nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) geçici miras listesinde bulunan 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik'te bulunan Ayasofya bahçesinde Roma dönemine ait 2000 yıllık lahit bulunuyor.

İLGİSİZLİKTEN DOLAYI YIPRANMIŞ

Kaderine terk edilmiş lahit ilgisizlikte kuma gömülmüş ve hava şartlarından dolayı tahrip görmüş. Lahitin hemen dibinde ise taksi durağı bulunuyor.

TAKSİCİLER TARİHİ ESERİ DAYANAK OLARAK KULLANIYOR

Taksiciler zaman zaman sehpalarını lahitin dibine koyup çaylarını kahvelerini 2 bin yıllık lahide dayayıp içiyor. Bunun tarihi lahit olduğunu öğrenince şaşkına dönen Taksici Bedri Zağlı, "Benim lahit olduğundan haberim yok. Fakat burada çürüyor. Herkes merak bakıyor kim ne olduğunu bile bilmiyor. Müzeye veya daha başka bir yere kaldırılırsa daha çok ilgi çeker. ve turizme katkısı olur" dedi.

YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİNE KOYULACAK

İznik Müze Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre lahit, yeni arkeoloji müzesi tamamlanınca bulunduğu bölgeden kaldırılarak müzeye koyulacak.

2 Bin yıllık lahitin önünde çay, kahve keyfi görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Ayhan Bilgen Muharrem İnce Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hülya Avşar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Otomobil Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 Bin yıllık lahitin önünde çay, kahve keyfi görenleri şaşırtıyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 15:24:04. #1.14#
title