2 Bin Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya 2 bin kınalı keklik salındı.



Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Gaziantep Keklik Üretim İstasyonu'ndan alınan 2 bin kınalı keklik, doğaya bırakılacağı Karahanlı Cilandras mevkisine araçlarla taşındı.



Karahanlı Kaymakamı Önder Çengel, Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Tekin'in eşlik ettiği görevliler kınalı keklikleri yaban hayatına saldı.



Kaymakam Çengel, yaptığı açıklamada, yaban hayatının zenginleşmesi için bırakılan kekliklerin aynı zamanda kene ve süne zararlısı ile mücadeleye fayda sağladığını belirtti.



Doğaya herkesin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Çengel, "Doğal yaşamın korunması adına vatandaşlarımızdan av yasağı olduğu dönemde avlanılmamasını ve ava yasak olan bölgelerde av yapmamalarını istiyoruz. Kurallara uymaları bize daha güzel bir yaşam alanı sunar."dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürü Hüseyin Tekin ise nesli tehlike altına giren ve sayısı azalan hayvanların sayılarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.



Tekin, av ve yaban hayatını destek amaçlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda, 2006 ve 2017 yılları arasında Uşak'ta 11 bin 711 kınalı kekliğin doğaya salındığını anımsattı.



Tekin, Gaziantep Keklik Üretim İstasyonu'ndan 2 bin kınalı keklik getirildiğini dile getirerek "Bizler Doğal Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü olarak hem yaban hayvanlarımızın yaşama alanlarını hem yaban hayvanlarımızı korumak, kollamak, onları desteklemek gelecek nesillere aktarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. 2017 yılı keklik üretim ve salım programı çerçevesinde Gaziantep Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirdiğimiz 2 bin kekliği yaban hayatı sahalarımıza saldık. Kaçak avcılara yönelik bölgelerde çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz, sürekli kontrollerini yapıyor. Yakalanan kaçak avcıların silahlarına el konulmasının yanı sıra, bu kişilere para cezası da uygulanıyor." ifadelerini kullandı.