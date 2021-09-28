2 bin 552 rakımlı dağa tek başına tırmandı

SİVAS (İHA) - Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, Sivas'ta bulunan 2 bin 552 metre yüksekliğe sahip Yıldız Dağına tırmandı.

Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, ülkenin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Cennet, kendisinin geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında tırmanışlarına hız kesmeden devam ediyor. Erdek Cennet, 32 zirve gerçekleştirdikten sonra 33'ncü durağı olan Sivas'a geldi. Burada 2 bin 552 metre yüksekliğe sahip Yıldız Dağına tırmanış gerçekleştirdi. Cennet, Yıldız dağına tırmanışını 2 saatte tamamladı. Pandemi ve dağın şartları gibi çeşitli nedenlerle projesi uzayan Erdek Cennet, bu yıl sonunda 81 projesini tamamlamayı hedefliyor.

Yıl sonunda bitirmeyi planlıyor

Dağcı Erdek Cennet tırmanış öncesi yaptığı açıklamada, "Projem '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' Projem illerimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanış yapılıp ülkemizde olmayan Anadolu Parsı unvanının verilmesi yönünde bir projedir. Şuan Sivas Yıldız Dağını 2 bin 552 metre irtifadaki zirveyi gerçekleştireceğim. 33'ncü ildeyim. Pandemi, bürokrasi, dağın şartları, fizyolojik, maddiyat gibi sorunlardan dolayı şu anda 2'nci yılında. Bu yıl sonunda bitirme gibi bir düşüncem var. Şartlar müsaade ederse bu yıl sonunda bitirmeyi düşünüyorum" dedi.

Ölüm ile yaşam arasında 1 salise

Cennet, "Zorluk yaşama gibi bir şansımız yok. Dağda bizim ölüm ile kalım arasındaki mesafemiz bir salisedir. Dağa özellikle solo olarak çıkabilmek için dağcılık eğitimlerini almak gerekir. Kulüplerle 150-200 kişiyle deneyim, gözlem, tecrübe olmak zorunda. Kaya tırmanış eğitimi olması gerekiyor. Benim içim ölüm ile kalım arasındaki bir saliselik mesafe ön planda olduğu için ben sürekli o bir saliseye hazırlık yapıyorum. O bir salisede neler yapabileceğimi fizyolojik ve psikolojik olarak refleksler oluşturduğum için benim için herhangi bir risk durumu söz konusu değildir" diye konuştu. - SİVAS

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