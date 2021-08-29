Can dostlara konforlu bakım evi
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Can dostlara konforlu bakım evi

Can dostlara konforlu bakım evi
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Can dostlara konforlu bakım eviAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler 42 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde betonarme işlerinin yüzde 95'i tamamlandı.

Can dostlara konforlu bakım evi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez Kirişçiler 42 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde betonarme işlerinin yüzde 95'i tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi'nde modern bir Sokak Hayvanları Bakımevi inşa ediyor. Can dostlara sıcak bir yuva olacak proje Antalya'ya çok yakışacak. Projenin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. 42 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen projede 6 bin 800 metrekare kapalı alan bulunuyor. 1312 kedi, 732 köpek kapasiteli olacak proje, geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemleri ile dikkat çekiyor.

BETON İŞLERİ BİTMEK ÜZERE

Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde betonarme işlerinin yüzde 95'i tamamlanırken, binaların duvar, sıva, alçı, mermer imalatları devam ediyor. Tesisin elektrik ve su bağlantıları da yapıldı. Alt yapı tesisat işlerine başlanılan projede yangın hidrandı ve yağmursuyu alt yapıları da tamamlanmak üzere.

ÇEVRECİ PROJE

Bakımevi, ihtiyaç duyacağı enerjiyi de çatılara kurulacak Güneş Enerji Sistemi (GES) ile karşılayacak. Kafeslerde bulunan yerden ısıtma sistemi ve aydınlatma sistemleri için ihtiyaç duyulan elektrik bu sistem ile elde edilecek. Ayrıca, bakımevi alanında yer alan hizmet binalarına kurulacak toplama sistemi ile yağmur suyunun, sulama suyu ve rezervuarlarda kullanılması sağlanacak.

HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi'nde kedi ve köpekler için ayrı ayrı serbest dolaşım alanı, yavrulu anne, engelli kedi, hasta reviri, yoğun bakım, operasyon öncesi ve sonrası bölümleri ile karantina, ön kayıt ve acil müşahede bölümleri yer alacak. Buna ek olarak yasaklı ırk köpekler için de bir bölüm olacak.

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Can dostlara konforlu bakım evi
Can dostlara konforlu bakım evi
Can dostlara konforlu bakım evi
Can dostlara konforlu bakım evi
Can dostlara konforlu bakım evi

Kaynak: Habermetre

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