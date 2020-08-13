2 bin 400 yıllık Asklepion Tiyatrosu'nda tarihi karar İzmir Büyükşehir Meclisi 2 bin 400 yıllık Asklepion Tiyatrosu'ndaki toplantısında Zeus Sunağı'nın anavatanı Bergama'ya geri getirilmesi için harekete geçme kararı aldı.

ZEUS SUNAĞI'NIN GETİRİLMESİ İÇİN İZMİR TEK YÜREK

Öneri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi, Soyer'in teklifine Meclis tam destek verdi. BaşkanTunç Soyer, "Bu girişimi sonlandırmak ve tarihi tekrar aktığı nehrin yatağın döndürmek bizim görevimiz" dedi. Zeus Sunağı'nın parçaları 1800'lerde Almanya'ya kaçırılmıştı.

İzmir Büyükşehir Meclisi, Bergama Asklepion Tiyatrosu'ndaki meclis toplantısında 1800'lerde parçaları Almanya'ya kaçırılan Zeus Sunağı'nın UNESO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bergama'ya getirilmesi için çalışma kararı aldı. BaşkanTunç Soyer, "Bu girişimi sonlandırmak ve tarihi tekrar aktığı nehrin yatağın döndürmek bizim görevimiz. Bu meclisi burada yapmamızın en hayırlı sonuçlarından biri bu adımı atma iradesini ortaya koyuşumuzdur" dedi.

Antik Yunanistan'da tıp tanrısı Asklepios adına kutsanmış şifa tapınağı olarak inşa edilen ve günümüze kadar ayakta kalan tek örnek olan Bergama'daki Asklepion, kuruluşundan 2 bin 400 yıl sonra tarihi bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Bergama'da tarihi Asklepion'da yapıldı.

YOL HARİTASINI ÇİZDİ

Zeus Sunağı'nın kente getirilmesi için yürütecekleri mücadeleye ilişkin yol haritasını da açıklayan Soyer,"Bugünden itibaren el birliği ile çalışmaya başlıyoruz. Hemen bir komisyon kuracağız. Tüm meclis üyelerimizin altına imza atacağı bir talep metni oluşturup hep birlikte Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret edeceğiz" dedi.

ZEUS SUNAĞI'NI GERİ GETİRMELİYİZ

Toplantıda konuşan eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın Zeus sunağının parçalarının 1864 ile 1878 yılları arasında 14 yıl boyunca Berlin'e kaçırılış hikayesini anlattı. Taşkın, bugün yılda bir buçuk milyon insanın ziyaret ettiği Zeus Sunağı'nın ait olduğu yere getirilmesi konusunda yeni bir atılım yapılmasının önemine dikkat çekti. Taşkın, bu konuda Başkan Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin sergileyeceği birlikteliğin konuyu gündeme taşıma açısından değerli bir adım oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütlerimiz işbirliği ile Bergama'yı tarihteki şanlı günlerine göre döndüreceklerini söyledi.

Meclis üyelerinden tam destek

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu, "Yaşadığımız bu toprakların bu coğrafyanın neler sunduğunu nasıl bir tarihi mekandan gelip geleceğe doğru gittiğimizi idrak etmemize vesile olacak bir anı yaşıyoruz. Meclis toplantımızın burada yapılıyor olması Bergama'nın tanıtımına büyük hizmet edecektir" dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Özgür Hızal "Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri olarak büyük mutluluk ve gurur içindeyiz. Çok özel bir kente hizmet etme fırsatı elimizde. Kültürü, tarihi, sosyolojisi ve insanları ile dünyanın en özel şehirlerinden biri. Bize emanet edilenleri bizden sonraki nesillere aynı şekilde emanet edeceğimizin sözünü veriyorum" diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, meclis üyelerini hep birlikte çalışarak Bergama'nın tanıtımına katkı koymaya çağırırken,İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, "Bugün ülkemizin önemli ilçesinde tarihle iç içe toplantı yapıyoruz. Büyük önder Atatürk'ün bu mekanı ziyaret etmesi ayrı bir güzellik. Burada alınacak kararların ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler