2. Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Demos Fuarcılık tarafından bu sene ikinci kez düzenlenen Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAFF) sanatseverlerle buluştu.

Sanat galerilerindeki plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretimlerin yanı sıra antikacıların da nadide eserlerle yer aldığı fuarda, küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın üstlendiği, "Çağdaş Sanatımızın Göstergeleri" sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergide, Devrim Erbil, Ergin İnan, Hanefi Yeter, İbrahim Örs, Burçin Erdi ve heykeltıraş Rahmi Aksungur'un eserleri yer alıyor.

Bu yıl 600 sanatçı, 40 galeri, 35 antika firmasının katıldığı fuarda aynı zamanda dijital sanat NFT eserleri de sergileniyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen açılışta Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, salgın nedeniyle insanların sanata oldukça özlem duyduğunu dile getirerek, fuarı da 1,5 yıl aradan sonra yeniden hazırlayabildiklerini söyledi.

Açılışa konuk olan İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak da fuarla birlikte sanata doyulacak bir sonbahar olmasını temenni ederek, böyle bir fuarın Türkiye'ye kazanımından dolayı Demos Fuarcılık'a teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da açılışta bir konuşma yaptı.

Fuarın açılışında ayrıca geçen yıl da olduğu gibi usta sanatçı Gülsin Onay, piyano resitali verdi.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sanat galerisi, koleksiyoncu, antikacı ve sanatçıyı bir araya getirmesinin yanı sıra Osmanlı döneminden kalan saat, el yazması kitap, emaye, tabela, çini, biblo gibi eserlerin de yer aldığı fuar, 10.00 – 20.00 saatleri arasında 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Fuar kapsamında bu akşam da caz sanatçısı ve piyanist Kerem Görsev konser verecek.

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