3 aylık bebeğine şiddet uygulayan cani baba infial yaratmıştı! Sosyal medyadaki ifadesi dikkat çekti: Böyle olsun istemezdim

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde yaşayan Yunus Göç'ün 3 aylık evladını öldüresiye dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıkmıştı. Türkiye'de infiale neden olan görüntülerin ardından gözaltına alınan cani baba Göç, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

"BEBEK AĞLAMAYA DEVAM ETTİKÇE VURDU"

Olay sonrasında ifadesi ortaya çıkan anne Göç'ün eşine "önce çocuğun ilacını vereyim sonra çay koyarım" demesinin ardından cep telefonunu kamerasını açarak bıraktığı iddianamede belirtilirken, "Çekilen görüntüler incelendiğinde şüphelinin mağdurun yerden alıp boynundan tuttuğu, mağdurun sırtına sert ve şiddetli bir şekilde 10 defa vurduğu, mağdur ağladığında boğazını sıkıp ağzını kapattığı, mağdur ağlamaya devam ettikçe yüzüne vurduğu, annenin odaya girdiğinde ise bebeği sıvazlıyormuş gibi davrandığı görülüyor" aktarılmıştı.

''BİR ANLIK SİNİRLE VURDUM, PİŞMANIM''

Yunus Göç ise ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirterek , "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ACIMASIZ BABANIN PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

3 aylık Cihan bebeğe şiddet uyguladığı görüntüler nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan Yunus Göç'ün Facebook hesabındaki ifade, görenleri şaşırttı. Göç'ün profiline ''Böyle olsun istemezdim..." yazdığı görüldü. Öte yandan yaşananlar nedeniyle Türkiye, günlerce cani babaya öfke kusmuştu, sosyal medyada da büyük tepki çekmişti.

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