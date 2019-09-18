2 ay önce ikinci bebeğini doğuran Özlem Ada Şahin, düzgün fiziğiyle herkesi mest etti

18.09.2019 07:42

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 senesinde nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, ilk bebeğini 2017 yılında, ikinci bebeğini ise geçtiğimiz Temmuz ayında kucağına aldı. Çocuklarına gösterdiği ilgiyle sık sık gündeme gelen Özlem Ada Şahin, düzgün fiziğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

MİNİ ETEKLİ POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Özlem Ada Şahin şimdilerde eşi Berkay ve kızlarıyla tatil yapıyor. İki ay gibi kısa bir süre önce doğum yapan Şahin, dün üstünde bikini altında da etek olan bir kombiniyle poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin, düzgün vücuduyla herkesi mest etti.

TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Şahin'in fotoğrafına "Eskiden manken miydiniz, harikasınız", "Doğum yaptığınıza emin misiniz" ve 'Gıpta ile baktığım tek anne" gibi yorumlar yapıldı.

KIZLARINA ÖZENLE BAKIYOR

Çocuklarına düşkünlüğüyle takipçilerine örnek olan Özlem Ada Şahin, son olarak Ağustos ayında yeni doğan kızı Zeynep Mira için 40 mevlidi yapmıştı. Büyük kızı Arya'nın beslenmesine dikkat eden Şahin aynı zamanda Instagram hesabından sık sık yemek tarifleri paylaşıyor.