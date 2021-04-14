2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı
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2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı

Kendisinden yaşça büyük evli bir adama kuma olarak kaçan o ailede yaşayan Nilüfer'in yaptıkları Esra Erol'a damga vurmuştu. Günlerce programa çıkarak kaçtığı adama aşık olduğunu söyleyen 19 yaşındaki Nilüfer, annesinin ısrarlarından sonra evine geri dönmüştü. Aradan 2 ay geçtikten sonra yeniden yayına çıkan acılı anne, kızının yine kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

2 ay önce Esra Erol'un programına çıkan Hayriye Hanım, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya ile kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Canlı yayına çıkan Nilüfer ve Salih birbirlerini sevdiklerini söylemiş ve ayrılmak istememişlerdi. Salih'in eşi Mevla ise çocukları babasız büyümesin diye Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul ettiğini söyleyince herkes şaşkına dönmüştü. Günlerce canlı yayında işlenen konunun sonunda Salih ve Mevla evliliklerini kurtarmış Nilüfer'de Ordu'daki ailesinin yanına geri dönmüştü.

"İŞE GİDİYORUM" DEYİP EVDEN KAÇTI

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, "Kızım İstanbul'a gelmek için otogara gitmiş. Biz onu orada yakaladık ama reşit olduğu için bizi dinlemedi gitti. Ben Salih'i aradım Nilüfer'in yanında olmadığını söyledi. Ama ben küçük çocuğum ablasının Salih'le mesajlarını okumuş. Konuşmaya devam ediyorlarmış yine. Salih de 1 aydır eşinden ayrıymış" dedi.

2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı

Başka bir adama kaçabileceği iddiası üzerinde durulan Nilüfer'in şuan nerede ve kiminle olduğu ise henüz bilinmiyor.

2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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