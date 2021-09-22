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2 asırlık evler alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
2 asırlık evler alevlere teslim oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Dereköy Cabbaroğlu Mahallesi'nde çıkan yangında 4 ev alevlere teslim olarak kül oldu.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Dereköy Cabbaroğlu Mahallesi'nde çıkan yangında 4 ev alevlere teslim olarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereköy Cabbaroğlu Mahallesi'nde İsmet ve Bayram Eren'e ait boş ve kimsenin yaşamadığı bir asırlık evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, yandaki Bayram Doğan, Numan Doğan ve Yakup Doğan'ın evlerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz ile su tankerleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonrası alevler, güçlükle söndürülürken çıkan yangından ikisi 2 asırlık, biri 1 asırlık olmak üzere 4 ev kullanılamaz hale geldi.

8 kişi alevlerin arasından kalmaktan kurtuldu

Yangında 95 yaşındaki annesinin 'Yanıyor' diye bağırmasıyla yangını fark ettiklerini söyleyen Bayram Doğan (65), "Sabah namazı için kalkmıştım. O sırada evde annem 'Yanıyor' diye bağırdı. Bitişiğimizdeki yangının çıktığı evde 30 senedir kimsenin oturmuyordu. Annem ve eşimle birlikte evden çıktıktan sonra ev çöktü zaten. Bir anda zaten alevler sardı. Hemen diğer yan binada bulunan 5 kişiyi de bağırarak dışarı çıkarttık. Ahşap olunca hepsi yangı gitti. Tavuklarım vardı, 2 tanesi yok" dedi.

Öte yandan vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde genç bir kızın besmele çekerek ağlamasının ardından yaşanan patlama sesi ile korkması da görüntülere yansıdı.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. - KARABÜK

2 asırlık evler alevlere teslim oldu

2 asırlık evler alevlere teslim oldu

2 asırlık evler alevlere teslim oldu

2 asırlık evler alevlere teslim oldu

2 asırlık evler alevlere teslim oldu

2 asırlık evler alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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