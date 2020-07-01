2 apartmanın çatısı yandı
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2 apartmanın çatısı yandı

Yozgat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın yan binaya sıçradı.

01.07.2020 02:24 | Son Güncelleme: 01.07.2020 02:31

Yozgat'ta bir binanın çatısında çıkan yangın yan binaya sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Nohutlu Mahallesi Camızlık Caddesi'nde 2 bloktan oluşan 42 daireli Berensu Apartmanı'nın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve polisler binadaki vatandaşları tahliye etti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 36 daireli 3 bloktan oluştan Damla sitesinin çatısına da sıçradı.

Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmede yetersiz kalınca çevre ilçe belediyelerinden yardım istendi.

Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Polisler, vatandaşların olay yerinden uzaklaşması için sık sık uyarılarda bulundu.

İtfaiye ekiplerine tepki gösteren vatandaşları Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk, sakinleştirmeye çalıştı.

Evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçiren apartman sakinlerine 112 Acil Servis ekipleri müdahalede bulundu.

2 apartmanın çatısı yandı

Kaynak: AA

Manşet

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