2 Ablasını Şehit Eden Teröristin Öldürüldüğünü Duyan Genç Kız: Hayatımı Çaldı, Belasını Buldu

Türkiye'nin en genç gazisi plaketini alan Siirtli Nuran Evin, 2011'de aralarında iki ablasının da olduğu 4 genç kızı şehit eden PKK'lı Selim Demiroğlu'nun operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyunca "Hayatımı çaldı. Belasını buldu" dedi. Güvenlik güçleri Nuran'ı tekerlekli sandalyeye bağlayan saldırının turuncu listedeki failini 8 teröristle Cudi Dağı'nda öldürdü.

"BELASINI BULDU"

Siirt'te 7 yıl önce sivil araca düzenlenen ve 2'si kardeş 4 genç kızın hayatını kaybettiği saldırıya katılan PKK'l terörist Selim Demiroğlu, Şırnak'ta öldürüldü. 600 bin liralık turuncu listede aranan o terörist 23 güvenlik görevlisinin de katiliydi. Kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden, 2 ablasının ölümüne neden olan teröristin öldürüldüğünü duyunca buruk da olsa sevinç yaşayan 24 yaşındaki Nuran Evin, o teröristin fotoğrafını görmek istedi. Gazi genç kız, "Bizi bu hala getiren cani buymuş. Günahsız insanları öldürdü. Hayatımı çaldı. Belasını buldu" dedi.

TSK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Cudi Dağı'nda 3 Kasım günü düzenlenen operasyonda Fırat Çele kod adlı terörist Selim Demiroğlu ile 8 terörist silahlarıyla ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın para ödüllü aranan teröristler listesinde 600 bin liralık turuncu kategoride aranan terörist Demiroğlu, terör örgütünün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesiydi. Hakkında Diyarbakır, Siirt, Şırnak başsavcılıklarınca yakalama kararı bulunan teröristin, Siirt'te 7 yıl önce sivil araca düzenlenen saldırıda ölen 4 genç kızın katili olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki raporlara göre, bölgede toplanan boş kovanlar, patlamamış el bombası ve saldırıya uğrayan araç üzerindeki incelemede olaya katılan teröristin Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.

YENİ OTOMOBİLİ KUTLUYORLARDI

Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre; PKK'lı teröristler, Siirt'te 21 Eylül 2011'de sivil otomobile düzenlediği saldırıda Nergiz Evin (22), kuaför ablası Zeynep Evin (31), yüzme antrenörü Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin (20) hayatını kaybetmiş, 17 yaşındaki Nuran Evin saldırıdan yaralı kurtulmuştu. Saldırıda iki ablasını kaybeden Nuran Evin, omuriliğine isabet eden şarapnel nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Kızlar saldırının olduğu gün hem Zeynep Evin'in aldığı yeni otomobili kutlamak hem de Hatay'da üniversitede okuyan Nergiz'e veda için çay bahçesine giderken saldırıya uğramıştı. Olaydan yaralı kurtulan ve uzun süre psikolojik tedavi gören Nuran Evin açtığı dava sonucunda maddi ve manevi toplam 580 bin lira tazminat kazandı.

"ERDOĞAN BABAM GİBİ, EN GENÇ GAZİ PLAKETİMİ VERDİ"

Nuran Evin hain saldırı olduğunda henüz 17 yaşındaydı.

Türkiye'nin en genç gazilerinden olan şu an Siirt Üniversitesi'nde memur. Başkan Erdoğan'la görüşmek istediğini belirten genç kız "Onu bir baba, abi gibi görüyorum. En genç gazi plaketimi bana o verdi. Ona sarılmak istiyorum" dedi.

''BEN DE KÜRDÜM" DİYE İSYAN ETMİŞTİ

Nuran Evin saldırı sonrası 'Ben de Kürdüm' diyerek PKK'ya isyan etmişti. 23 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katılmak ve talimatını vermek suçlarından aranan terörist Selim Demiroğlu'nun katıldığı saldırıların bazıları şöyle: