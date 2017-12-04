2-3 Aralık ATA AÖF ataaof.edu.tr'de vize sınavı soruları cevapları son dakika duyurusu yapıldı

Öğrenciler, yayınlanan soru ve cevaplar sayesinde tahmini puanlarını hesaplayabilecekler. Soru ve cevaplar üniversitenin resmi internet sitesi olan ataaof.edu.tr'de açıklandı. 2-3 Aralık ATA AÖF sınav soruları, ATA AÖF sınav soruları cevapları gibi merak ettiğiniz konularla alakalı gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz. Soru ve cevaplar ATA AÖF vize sınavlarının bitiminin ardından yayınlandı. Soru ve cevaplar ATA AÖF final sınavlarının bitiminin ardından yayınlandı. Soru ve cevaplara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sisteme girmek için öğrenci şifrenizin olması gereklidir. Aşağıdaki linke tıklayarak LMS3 sistemine giriş ekranına ulaşabilirsiniz. ATA AÖF - 2-3 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı'nda süre her bir ders için 30 dakika oldu. Ara sınavlar, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu sınav, dönem sonu not ortalamasını %30 oranında etkilemektedir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için Güz Dönemi Ara Sınav 2-3 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Bu sınavın öncesinde ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınav sınava giriş belgeleri yayınlandı. ATA AÖF Güz Dönemi Ara Sınav Soru ve Cevaplarının yayınlanma durumu ise şöyle:



ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Atatürk Üniversitesi sınava tabi tuttuğu öğrencilerinin sınav sonuçlarını tahminen 2-3 hafta gibi bir sürede açıklamaktadır. Sınav sonuçlarına ya da sorulara ilişkin itirazı olan öğrencilerin sınavın tamamlanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı itiraz dilekçesi göndermeleri gerekmektedir. Ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları ile ilgili sınav itiraz dilekçesi verilebilmektedir. Dilekçenizi posta, kargo, faks yoluyla veya doğrudan fakülteye ulaştırabilirsiniz. Sonuçlar açıklanınca haberimiz içerisindeki link üzerinden sonucunuza ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF SINAVINA GİRERKEN BULUNMASI GEREKENLER

Sınava girebilmeniz için yanınızda Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi) bulundurmanız gerekmektedir. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır.