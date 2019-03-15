1915'ten 15 Temmuz'a" Samsun'da Sahnelendi

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı "1915'ten 15 Temmuz'a" adlı tiyatro gösterisi, Samsun'da izleyicilerle buluştu.



AK Parti Bafra Gençlik Kolları tarafından organize edilen Belediye Kültür Merkezi'ndeki tek kişilik tiyatro gösterisi, Türklerin Anadolu'ya gelişinin anlatımıyla başladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu ve Çanakkale Savaşı ile devam eden gösteri, 15 Temmuz hain darbe girişimindeki kahramanların hikayesiyle son buldu.

Yenilmez, AA muhabirine, Yenilmez Sanat Merkezi olarak geleneksel Türk tiyatrosu alanında eğitim veren tek kurum olduklarını söyledi.



Çanakkale Destanı'nı anlatan dizi ve tiyatro gösterileri de yaptığını hatırlatan Yenilmez, "15 Temmuz hain darbe girişimi olduktan sonra oyunumuzu 1915'ten 15 Temmuz'a yönlendirdik." dedi.



Programa Bafra Belediye Başkanı ve adayı Hamit Kılıç, AK Parti ilçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP ilçe Başkanı Barbaros Turna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve tiyatroseverler katıldı.

Kaynak: AA