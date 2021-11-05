1915 Çanakkale Köprüsüyle sisin dansı mest etti - Haberler
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1915 Çanakkale Köprüsüyle sisin dansı mest etti

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

1915 Çanakkale Köprüsüyle sisin dansı mest etti Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sisler içerisindeki hali, gün doğumunda drone ile görüntülendi.

ÇANAKKALE (İHA) - 1915 Çanakkale Köprüsüyle sisin dansı mest etti

ÇANAKKALE - Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sisler içerisindeki hali, gün doğumunda drone ile görüntülendi.

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz ve kara trafiği olumsuz etkileniyor. Gün doğumunda Drone Pilotu Cihan Kurnaz tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sisler içerisindeki hali havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu videoda, 318 metre yükseklikteki köprü ayaklarının büyük bölümü sis bulutu altında kaldı.

1915 Çanakkale Köprüsüyle sisin dansı mest etti

1915 Çanakkale Köprüsüyle sisin dansı mest etti

1915 Çanakkale Köprüsüyle sisin dansı mest etti

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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