28.11.2019 13:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:41

1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı'nda inşası devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün ayakları, 7'nci blokların da yerleştirilmesiyle 50 metre yüksekliğe ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya mevkii ile Gelibolu'nun Sütlüce arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Bu kez de son yapılan çalışmaların ardından tarihi köprünün deniz içindeki kesonları üzerine 7'nci bloklarının yerleştirilmesi de tamamlandı ve köprünün ayakları 50 metre yüksekliğe ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.

Dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsil etmesi için 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Tarihi köprünün bölgeye de ciddi kazanımlar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

Sürdürülen proje çalışmaları kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Kaynak: İHA