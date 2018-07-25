1907 Fenerbahçe Espor, Ingame Group'la İş Birliği Yaptı - İstanbul

1907 Fenerbahçe Espor, dünya genelinde 16 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Zula'nın sahibi Türk şirketi InGame Group'la iş birliği anlaşması yaptı.

Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında düzenlenen basın toplantısına 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra ve InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp katıldı.

İki yıllık anlaşmanın imzalandığı Toplantıda yaptığı konuşmada,

Anlaşmanın 2 yıl olacağı işbirliğinden memnuniyetini dile getiren Sina Afra, "1907 Fenerbahçe Derneği olarak yaklaşık 2 yıl önce bu dünyaya girmeye karar verdik. Espor'un inanılmaz bir potansiyel olduğunu düşündük. Zula bizim için çok önemli. Zula bizi heyecanlandırıyor çünkü Türkiye'den doğan bir oyun. 16 milyon oyuncusu var. Hedefimiz Zula Süper Ligi'nde şampiyonluk. 1907 Fenerbahçe Espor olarak, bugünün gençlerin sporunun espor olduğunu biliyoruz. Türk takımları bir gün Çin'de forma satacaksa bu espor sayesinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Esporun geleceğin sporu olduğuna vurgu yapan Afra, "12-24 yaş grubu ağırlıklı bir kitle esporu oynuyor. Türkiye'de bu yaş grubunda 11 milyon kişi var ve 4.5 milyonu espor oynuyor. 1907 Fenerbahçe Derneği olarak bu gençlere dokunmak istiyoruz. Bence 10-15 yıla kadar bu alanda olmayan bir spor kulübü kalmayacak." şeklinde konuştu.

InGame Group Kurucu Ortağı Alp ise sektöre 2012 yılında girdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yıllar süren emeklerle 2015 yılında öncelikli olarak Türkiye'de daha sonra dünyanın farklı coğrafyalarında Zula, oyun severlerle başladı. 100'den aşkın ülkede 16 milyon oyuncu bu Türk oyununu oynuyor. Türkiye'de birçok farklı uluslararası oyundan farkımız var. Espor dünyası içinde Türk oyunculara katkı vermek en büyük amacımızdır. 2018 yılı içinde 8 milyon lira yatırım yaptık. Zula Süper Ligi ve diğer turnuvalarımız var. Espor geleceğin en büyük spor organizasyonu olarak dünyada ismini duyurdu. Bu anlaşmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Toplantıyı Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş ile Simla Türker Bayazıt da takip etti.