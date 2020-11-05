19 YIL ÖNCEKİ VAHŞİ CİNAYET ÇÖZÜLDÜ (2)
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19 YIL ÖNCEKİ VAHŞİ CİNAYET ÇÖZÜLDÜ (2)

05.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:04
19 YIL ÖNCEKİ VAHŞİ CİNAYET ÇÖZÜLDÜ (2)

İÇERENKÖY'deki öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili gözaltına alınanların babası ve üvey annesi olduğu ortaya çıktı.

İÇERENKÖY'deki öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş cinayetiyle ilgili gözaltına alınanların babası ve üvey annesi olduğu ortaya çıktı.

VAHŞİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kadıköy, İçerenköy'de 4 Ocak 2001 yılında meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş, evinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede küçük  kızın başına bir çekişle vurularak öldürüldüğünü ayrıca boğazının ve sağ bileğinin kopma noktasına gelinceye kadar kadar kesildiğini tespit etti. Katil yada katillerin, Hande Çinkitaş'ı 13 yerinden bıçakladığı belirlendi.  Polis bu güne kadar yaptığı çalışmada katil yada katillere ulaşılamamıştı.

DNA İNCELEMESİ YAPILMIŞ ANCAK SONUÇ ALINAMAMIŞTIOlay yerinde yapılan incelemede avucunda saç telleri bulunmuştu. Ancak bu saçlarda yapılan incelemede yabancı bir kişiye ait herhangi bir DNA örneği bulunamamıştı. Hande Çinkitaş'a ait olduğu tespit edilen bu saçların katil yada katiller tarafından cinayetin ardından makasla kesildiği ve cinayet mahalline dağıtıldığı belirlenmişti. Ayrıca kapıda zorlama izinin olmaması katilin tanıdık biri olabileceğini gösteriyordu.

BABA VE ÜVEY ANNE ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINDAPolisin hiç kapatmadığı dosyada Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışması sonucu saç tellerinin günümüz teknolojisiyle bir kez daha incelemesiyle şüpheliye ulaşıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından bu testin ardından baba Nezih Ç. ile üvey anne Şehriban Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 gün boyunca Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandığı öğrenildi. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edilecekler.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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