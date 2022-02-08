19 yaşındaki Hayri'yi öldüren sanık: Bıçağı kaç defa vurdum hatırlamıyorum

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, sokakta tartıştığı Hayri Kara'yı (19) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Samet Göker (18), ilk duruşmadaki savunmasında, "Olayın şokuna girdim. Bıçağı kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum" dedi. Duruşmada, sanık Göker'in olay tarihinde kullandığı telefonunun HTS analiz raporunun alınması ve bazı tanıkların dinlenmesi kararlaştırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Ekim'de, Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Samet Göker ile Hayri Kara arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Göker, cebinden çıkardığı bıçakla Hayri Kara'yı öldürdü. Gözaltına alınan Samet Göker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayri Kara'nın cenazesi ise Bünyan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Samet Göker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Göker'in olay tarihinde kullandığı cep telefonunun HTS analiz raporunun alınması ve bazı tanıkların dinlenmesi kararlaştırılarak, duruşma ertelendi.