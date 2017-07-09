19 Yaşındaki Genç 20 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde motosikletiyle ineğe çarparak ağır yaralanan genç yaklaşık 20 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletiyle ineğe çarparak ağır yaralanan genç yaklaşık 20 gündür hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya köyünde yaşayan 19 yaşındaki Selim Tekin, 22 Haziran'da motosikleti ile ineğe çarparak ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, hastane yoğun bakımda verdiği 20 günlük yaşma mücadelesini kaybetti. Gencin köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR