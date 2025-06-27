19 yaşında olan bir kişinin yaşı Romen rakamıyla nasıl yazılır?

19 yaşında olan bir kişinin yaşı Romen rakamıyla nasıl yazılır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, 19 yaşında olan bir kişinin yaşı Romen rakamıyla nasıl yazılır? sorusu cevabı ne?

19 yaşında olan bir kişinin yaşı Romen rakamıyla nasıl yazılır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, 19 yaşında olan bir kişinin yaşı Romen rakamıyla nasıl yazılır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

19 YAŞINDA OLAN BİR KİŞİNİN YAŞI ROMEN RAKAMIYLA NASIL YAZILIR?

A:XXI

B:XIX

C: IXX

D: LVIIII

Cevap : B

19 yaşında olan bir kişinin yaşı Romen rakamıyla nasıl yazılır?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler

Donald Trump'tan İran iddiası: Artık geri dönemezler
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız

Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Hazırız
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı

7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gizli verileri satmışlar
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.