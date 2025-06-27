19 yaşında olan bir kişinin yaşı Romen rakamıyla nasıl yazılır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, 19 yaşında olan bir kişinin yaşı Romen rakamıyla nasıl yazılır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

19 YAŞINDA OLAN BİR KİŞİNİN YAŞI ROMEN RAKAMIYLA NASIL YAZILIR?

A:XXI

B:XIX

C: IXX

D: LVIIII

Cevap : B

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?