19 Ülkeden 23 Öğrenci Malatya'da Misafir Ediliyor

Yunus Emre Enstitüsü yaz okulları projesi kapsamında Malatya'ya gelen 19 ülkeden 23 öğrenci İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından misafir ediliyor.

Türkçeyi tam konuşan Öğrenciler Doğanşehir Vahap Küçük MYO ve Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün konuğu oldu.

Malatya'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen yaz okulları kapsamında Malatya da gelen öğrenciler üç haftalık kursa tabi tutularak Türkçe konuşmaya başladılar. Konuyla ilgili konuşan Doç. Dr. İlhan Erdem, "Bizler İ.Ü TÖMER 'de eğitim gören öğrenciler ile Vahap Başkanımızı ziyarete geldik. Bu öğrencilerimiz Cumhur başkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen 2018 yaz okulu kapsamında İnönü Üniversitesinde misafirler. Bu öğrencilerimizle sabahları Türkçe öğrenme üzerine eğitim yaptıktan sonra öğleden sonra ve akşamları daha çok tanıtıcı etkinliklerde bulunuyoruz. Malatyamızı gezdirdik, Malatyamızın değerlerini öğrencilerimize anlattık, gösterdik. Sultan Suyu Harası, Levent Vadisi, Doğanşehir ve Darende'yi gezdirdik. Tabi ki dil öğretmek aynı zamanda kültür öğretmektir. Kültürümüzü ve sanatımızı bu öğrencilere vermeye çalıştık. Büyükşehir Belediyesi sanat merkezinde ebru öğrettik bu arkadaşlarımıza, kabak işlemeciliği, hüsnü hat aldılar, kaliografi aldılar. Çok memnun bir şekilde burada eğitim gördüler. Bu eğitim dört hafta sürüyor, üç haftası yerel üniversitelerde gerçekleşiyor, son haftamızda bu arkadaşlarımız İstanbul'da gezip en sonunda Cumhurbaşkanımızla yapılacak ortak bir programla memleketlerine uğurlanacaklar" şeklinde konuştu.

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise "Bu öğrenciler memleketlerine gittiklerinde Türkiye'yi anlatacaklardır. Aramızda barış elçileri olacaklar. Ben bu organizasyonda emeği geçen her kese teşekkür ediyorum" Diye konuştu.

Daha sonra Doğanşehir Belediyesine ait Beypınarı Tesislerinde kendilerine ikram edilen yöresel yemekleri yiyen öğrenciler Doğanşehir'i harika bulduklarını söyledi. Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından öğrencilere ihtiyaçlarında kullanmak üzere hediye çekleri verildi. - MALATYA