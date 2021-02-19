19 Şubat 2021 Sivas Cuma Namazı saat kaçta? Sivas Cuma Namazı saati ve Cuma ezan vakti!
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19 Şubat 2021 Sivas Cuma Namazı saat kaçta? Sivas Cuma Namazı saati ve Cuma ezan vakti!

19.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:28
19 Şubat 2021 Sivas Cuma Namazı saat kaçta? Sivas Cuma Namazı saati ve Cuma ezan vakti!

Cuma günü Müslüman aleminin bayram günüdür. Bu günde mübarek Cuma namazı eda edilmektedir. Her Müslüman'ın cuma namazı kılması farz kabul edilmiştir. Cuma namazı kaçta kılınır ülke genelinde merak ediliyor. Peki, 19 Şubat 2021 Sivas Cuma namazı saat kaçta? Sivas Cuma namazı saati ve Cuma ezan vakti!

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. Fakat genellikle saat 13:00 civarı kılınır. Şimdi Sivas ilimizde Cuma ne zaman okunur onu paylaşalım.

19 ŞUBAT 2021 SİVAS CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

19 Şubat Cuma günü, Sivas'ta Cuma namazı saat 12:51'de kılınacak. Sivas İkindi Namazı ise 15:50, Akşam namazı 18:19 ve yatsı namazı 19:37'de.

19 Şubat 2021 Sivas Cuma Namazı saat kaçta? Sivas Cuma Namazı saati ve Cuma ezan vakti!
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