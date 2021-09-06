19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline katkı sunanlara plaket verildi
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19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline katkı sunanlara plaket verildi

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline katkı sunanlara plaket verildi
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivaline destek veren kurum ve sponsorlara plaket takdim edildi.

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivaline destek veren kurum ve sponsorlara plaket takdim edildi.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, bir otelde düzenlenen plaket töreninde yaptığı konuşmada, festivalle sanatseverlerin yüreğine dokunmayı hedeflediklerini söyledi.

Organizasyon programını hazırlarken kent yöneticileriyle birlikte hareket ettiklerini dile getiren Yağcı, "Festivalin yönetim ve yürütme kurulları olarak gönüllü neferleriz. Keyifle yapıyoruz, büyütüyoruz ve size veriyoruz. Siz de bilet satımları ve sponsorluk işleri için çalışmaya başlıyorsunuz. Bunu Mersin olarak hep birlikte yapıyoruz. Kentin her kesiminde oturan farklı grupların seveceği müzik türlerinin en üst seviyede olan sanatçılarıyla vatandaşları buluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de çok sesli olmasına dikkat ediyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de organizasyonun kentin uluslararası alanda tanıtımı için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından, festivalin düzenlenmesine destek veren kurum ve sponsorların temsilcilerine plaket verildi.

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl ertelenen, 11 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, 5 ülkeden sanatçının katılımıyla 8 konser düzenlenecek.

19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline katkı sunanlara plaket verildi
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline katkı sunanlara plaket verildi
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline katkı sunanlara plaket verildi
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivaline katkı sunanlara plaket verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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