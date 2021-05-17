19 Mayıs yasak mı? 19 Mayıs'ta yasak var mı?

Tam kapanma uygulaması 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsıyordu. Tam kapanmanma sona erdi ve vatandaş yasakların 19 Mayıs'ta da olup, olmayacağını merak ediyor. Peki 19 Mayıs'ta yasak var mı? 19 Mayıs yasak mı?

Tam kapanma uygulaması 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsıyordu. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte vatandaş yasakların kalkıp, kalkmayacağını merak ediyor. Bugün yapılacak olan kabine toplantısıyla birlikte son durum belli olacak. Toplantıda son durum ve gelişmeler değerlendirilip yeni kararlar verilecek. Peki, 19 Mayıs yasak mı? 19 Mayıs 2021'de sokağa çıkma yasağı var mı, 19 Mayıs'ta tam kapanma olacak mı? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde

19 MAYIS YASAK VAR MI?

29 Nisan – 17 Mayıs arası tarihlerini kapsayan tam kapanma uygulaması bugün sona eren tam kapanmanın ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Çarşamba gününe denk gelmesi ve resmi bayram olması nedeni ile akıllara 19 Mayıs'ın yasak olup olmayacağı sorusunu getirdi. Bugün yapılacak olan kabine toplantısında önümüzdeki günlere ilişkin durum neticelenecek. Dolayısıyla şuan 19 Mayıs'ta yasak olup olmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama yok.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs her yıl farklı ve coşkulu etkinliklerle kutlanıyor.

19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?

19 Mayıs resmi tatilde yasak olup olmayacağı da merak konusu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, '''Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzaması konusunda böyle bir değerlendirmemiz yok. Kapanma sonunda yapılacak kabinede adımlarımızı belirleyeceğiz.'' ifadelerine yer vermişti.