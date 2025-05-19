19 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal akışında hangi diziler ve programlar var?
19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, televizyon ekranları izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in güncel yayın akışı listesi…
19 Mayıs 2025 Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar büyük merak konusu. Peki, Bugün TV'de hangi diziler var? 19 Mayıs TV yayın akışı nedir? İşte, detaylar…
TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)
13:15 Seksenler
14:30 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919"
15:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
03:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
ATV YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kadın Kral
22:45 Bir Gece Masalı
01:45 Kadın Kral
04:20 Aldatmak
KANAL D YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Görev Başında
22:00 Çırak
00:00 Bahar
03:00 Görev Başında
04:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
00:45 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
03:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
TV8 YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW TV YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Atatürk
00:30 Hudutsuz Sevda
01:45 Adım Farah