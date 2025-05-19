19 MAYIS TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal akışında hangi diziler ve programlar var?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak yapımlar büyük merak konusu. Peki, Bugün TV'de hangi diziler var? 19 Mayıs TV yayın akışı nedir? İşte, detaylar…

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)

13:15 Seksenler

14:30 Bir Dönüm Noktası "19 Mayıs 1919"

15:00 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

03:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kadın Kral

22:45 Bir Gece Masalı

01:45 Kadın Kral

04:20 Aldatmak

KANAL D YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Eşref Rüya

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Görev Başında

22:00 Çırak

00:00 Bahar

03:00 Görev Başında

04:30 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

00:45 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

03:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW TV YAYIN AKIŞI (19 MAYIS)

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Atatürk

00:30 Hudutsuz Sevda

01:45 Adım Farah