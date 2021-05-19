Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
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Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

- Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' kutlama etkinlikleri kapsamında 30 kişiden oluşan bir dalış ekibi, 30 metrelik Türk Bayrağını, deniz altında açtı.

- Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' kutlama etkinlikleri kapsamında 30 kişiden oluşan bir dalış ekibi, 30 metrelik Türk Bayrağını, deniz altında açtı. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Silifke Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 'Temiz Nefes Projesi' projesi ile kıyı ve su altı temizliği etkinliği de yapıldı.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' Türkiye genelinde olduğu gibi Silifke'nin Atakent Mahallesinde coşkuyla kutlandı. Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü ve Silifke Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 'Temiz Nefes Projesi' projesi ile kıyı ve su altı temizliği etkinliği de yapıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Ersan ve 30 kişiden oluşan dalış ekibi, 19 Mayıs'ı denizin derinliğinde 30 metrelik Türk Bayrağını açarak, etkinliklere farklı bir renk kattı. 19 Mayıs

Ersan, "Bayramını 30 metrekarelik bayrağımızla 30 dalgıçla su altında ve üstünde bayrağımızı dalgalandırarak büyük coşkuyla kutladık. Aynı zamanda Silifke Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz Temiz Nefes Projesi ile aynı gün kıyı ve su altı temizliği etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza, gelecek nesillere temiz çevre, temiz deniz ve temiz nefes bırakmalıyız" dedi.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 102. yılını kutluyoruz. Sevgili genç arkadaşlarımız ile beraber farkındalık oluşturalım istedik. Bu nedenle denizde temizlik yapalım istedik. Bunu sık sık yapıyoruz. Ama günün anısına farkındalık olsun istedik. 5 dakikada çıkardığımız atıkları gördünüz. İnşallah insanlarımız bunun farkına varır. Bizim temizlememiz ile olmuyor. Atıkları atmamalarını istirham ediyoruz. Temiz bir Silifke, temiz bir ülke için herkesi farkındalığa davet ediyorum. Herkesi Silifke'ye şehrimizi görmeye, turizme katkı sağlamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra toplanan atıklar kıyıda sergilendi. Deniz altından daha çok plastik ve cam şişe çıktı.

Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler
Gençlik ve spor bayramında denizi temizlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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