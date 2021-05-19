19 Mayıs kutlamaları - Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Batman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Batman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Batman

Batman'ın Kozluk ilçesindeki 1300 rakıma sahip Bayrak Tepe'de düzenlenen etkinlikte Raman Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alağaş amaçlarının gençleri doğa sporlarına yönlendirmek olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar