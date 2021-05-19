19 Mayıs kutlamaları - Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirildi
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19 Mayıs kutlamaları - Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirildi

Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Batman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Batman'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Batman

Batman'ın Kozluk ilçesindeki 1300 rakıma sahip Bayrak Tepe'de düzenlenen etkinlikte Raman Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, paraşütle atlayış gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alağaş amaçlarının gençleri doğa sporlarına yönlendirmek olduğunu söyledi.

19 Mayıs kutlamaları - Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirildi
19 Mayıs kutlamaları - Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirildi
19 Mayıs kutlamaları - Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirildi
19 Mayıs kutlamaları - Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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