KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Statta toplanan vatadanlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Marşı okuması Kentteki bazı esnafların İstiklal Marşı okuması KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Statta toplanan vatadanlar
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Marşı okuması
Kentteki bazı esnafların İstiklal Marşı okuması KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 Şubat Stadyumu'nda Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Kahramanmaraş'ta bazı esnaflar kutlamalar kapsamında saat 19.19'da işyerlerinin önüne çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan