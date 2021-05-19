KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Statta toplanan vatadanlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Marşı okuması Kentteki bazı esnafların İstiklal Marşı okuması KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.