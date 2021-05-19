KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
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KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Statta toplanan vatadanlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Marşı okuması Kentteki bazı esnafların İstiklal Marşı okuması KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Statta toplanan vatadanlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin İstiklal Marşı okuması

Kentteki bazı esnafların İstiklal Marşı okuması KAHRAMANMARAŞ - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 Şubat Stadyumu'nda Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kahramanmaraş'ta bazı esnaflar kutlamalar kapsamında saat 19.19'da işyerlerinin önüne çıktı.

KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
KAHRAMANMARAŞ - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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