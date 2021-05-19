19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'un Korkut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Muş'un Korkut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Gündoğdu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Zeki, Emniyet Amiri Hulusi Dinç, Korkut Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Erhan Pekbay, Milli Eğitim Şube Müdürü Yakup Artan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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