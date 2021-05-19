19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırıkkale'de düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Kırıkkale'de düzenlenen törenle kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılında Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında antrenör ve sporcuların katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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